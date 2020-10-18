إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 39.72 مليون حالة
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 39.72 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و109548.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 8134334
الهند: 7494551
البرازيل: 5224362
روسيا: 1384235
الأرجنتين: 979119
كولومبيا: 952371
إسبانيا: 936560
بيرو: 865549
المكسيك: 847108
فرنسا: 834770
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