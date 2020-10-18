إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 39.72 مليون حالة

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 39.72 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و109548​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 8134334

الهند: 7494551

البرازيل: 5224362

روسيا: 1384235

الأرجنتين: 979119

كولومبيا: 952371

إسبانيا: 936560

بيرو: 865549

المكسيك: 847108

فرنسا: 834770

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news