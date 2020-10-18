السعودية: 21 حالة وفاة و359 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة، جراء الإصابة بالفيروس، إلى 5165 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إلى تسجيل 359 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 341 ألفاً و854 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 370 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 328 ألفاً و165.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض «كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء المرض إلى 694.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 739 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الكويت إلى 115 ألفاً و483.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق أمس، أن 613 مصاباً تماثلوا للشفاء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من «كورونا» في الكويت إلى 107 آلاف و108.

وفي رام الله، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع عدم تسجيل أي وفاة للمرة الأولى منذ 52 يوماً. ‬‬وقالت الكيلة، في بيان صحافي، إن قطاع غزة ‬‬سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة، بإجمالي 86 حالة.

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