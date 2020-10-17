إصابات «كورونا» اليومية حول العالم تتجاوز 400 ألف حالة لأول مرة

المصدر: عواصم - وام

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بأكثر من 400 ألف للمرة الأولى في ساعة متأخرة من مساء أمس في زيادة قياسية في يوم واحد.

وباتت أوروبا - التي نجحت في الحد من موجة الإصابات الأولى - بؤرة جديدة لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة وسجلت 140 ألف حالة في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.

وتسجل أوروبا كمنطقة حالات يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة.. ومن بين كل 100 إصابة حول العالم هناك 34 إصابة من دول أوروبية حسب تحليل لوكالة أنباء رويترز.. وتسجل حاليا مليون إصابة جديدة كل تسعة أيام تقريبا وقد سجلت ما يربو على 6.3 مليون حالة منذ بدء الجائحة.

وسجلت الدول الأوروبية الكبرى المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وهولندا وإسبانيا حوالي نصف الحالات الجديدة في أوروبا في الأسبوع الذي ينتهي غدا وفقا لإحصاء رويترز.

وسجلت فرنسا أعلى معدل إصابة في سبعة أيام في أوروبا إذ رصدت 19425 إصابة في اليوم تليها المملكة المتحدة وروسيا وإسبانيا وهولندا من الدول الأوروبية الأكثر تضررا.

وتواصل بعض الدول الأوروبية إغلاق المدارس وإلغاء العمليات الجراحية الاختيارية إلى جانب الاستعانة بطلاب الطب لمواجهة عودة تفشي الوباء.

وتمثل أميركا اللاتينية المنطقة الأكثر تضررا بحوالي 27 % من إجمالي إصابات «كوفيد-19» تليها آسيا و أميركا الشمالية وأوروبا.

وفي الولايات المتحدة، صاحبة أكبر عدد إجمالي للحالات والوفيات في العالم ترتفع الإصابات الجديدة إلى جانب زيادة أعداد المرضى في المستشفيات منذ أوائل سبتمبر الماضي.

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