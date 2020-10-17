اعتقال امرأة بعد العثور على جثث 3 فتيات في فيينا

المصدر: زيوريخ - رويترز

تحقق الشرطة النمساوية في موت ثلاث فتيات صغيرات، إحداهن رضيعة، في عقار بفيينا.

وقالت شرطة فيينا إن امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً اتصلت بالشرطة فجر اليوم السبت، وأبلغتها بأنها قتلت أطفالها وأرادت الانتحار.

وتوجه رجال الشرطة إلى شقة في منطقة دوناوستادت بالمدينة، حيث اعتقلوا امرأة كانت مصابة بجروح أحدثتها بنفسها.

وعثر في مكان الحادث على جثث ثلاث فتيات صغيرات، تراوح أعمارهن بين تسع وثلاث سنوات وثمانية أشهر. ونُقلت الطفلة الكبرى إلى المستشفى، حيث فشلت محاولات إنقاذها.

وقالت الشرطة إن أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي.

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