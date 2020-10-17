الكويت تسجل 6 حالات وفاة و729 إصابة جديدة بـ "كورونا"

المصدر:
  • الكويت - وام
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أعلنت الكويت مساء أمس، تسجيل ست حالات وفاة و 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا " عن وزارة الصحة الكويتية ان مجموع حالات الوفاة بالفيروس أصبح 690 حالة ،فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى إلى 114744 إصابة .

وكانت وزارة الصحة أعلنت في صباح أمس، شفاء 649 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 106495 حالة.

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