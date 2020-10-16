السعودية: تسجيل 433 إصابة بـ«كورونا».. وتعافي 468 حالة

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 433 حالة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة 341495 حالة، من بينها 8556 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، كما تم تسجيل 468 حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 327795 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 433 حالة منها 43% إناث، 57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%.

وبلغ عدد الوفيات 5144 حالة، وذلك بإضافة 17 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء 53032 فحصاً مخبرياً جديداً.



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