5132 إصابة جديدة بـ «كورونا» في ألمانيا

المصدر: برلين - وكالات

أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أمس، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها، خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 5132 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية في ألمانيا.

وبحسب البيانات، فإن هذه هي المرة الأولى في ألمانيا التي يتجاوز فيها عدد الإصابات 5000 إصابة في غضون يوم واحد منذ أبريل الماضي. وارتفع عدد الإصابات بواقع 1000 إصابة مقارنة بأول من أمس.

وقال المعهد في بيان: «حالياً يمكن ملاحظة زيادة متسارعة في معدلات انتقال العدوى بين السكان في ألمانيا. ولذلك، نناشد بشكل مُلح أن يلتزم جميع السكان بالحماية من العدوى».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news