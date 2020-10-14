516 إصابة جديدة و4 وفيات بـ «كورونا» في فلسطين

المصدر: رام الله - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأربع وفيات خلال 24 ساعة. ‭‭‬‬وقالت الوزيرة في بيان صحافي إن محافظة طولكرم ‬‬سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة، بإجمالي 104 حالات، وبلغ عدد الحالات في قطاع غزة 73، فيما توزعت بقية الإصابات على بقية المناطق.

وأوضحت الوزيرة أن هناك 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم سبعة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس الماضي 56 ألفاً و467 إصابة، تعافى منهم 49 ألفاً و332 شخصاً، وتوفي ‭‭459‬‬‬‬‬‬ حالة.

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