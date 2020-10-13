السعودية تسجل 474 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 19 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 474 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 340089 حالة.

و ذكرت وزارة الصحة السعودية في مؤتمرها الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد بلغ 500 شخص ليصل عدد من تماثلوا للشفاء إلى 326339 حالة فيما تم تسجيل 19 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5087 حالة وفاة.

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