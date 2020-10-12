محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل

المصدر: أبوظبي-وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرى خلاله بحث مسار العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.

وتم خلال الاتصال استعراض الخطوات التي يجري اتخاذها لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.

وأكد الجانبان خلال الاتصال .. أن معاهدة السلام الإماراتية -الإسرائيلية خطوة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، وتفتح المجال لمرحلة جديدة من التعاون.. وأعربا عن تقديرهما الكبير للدور المهم الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى معاهدة السلام بين البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على بذل كل الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي تصب في مصلحة الجميع دون استثناء.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في مواجهة فيروس " كورونا " .. وناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بنيامين نتنياهو أهمية التركيز على مستقبل الشباب في المنطقة ومبادئ التسامح والتعاون ..إضافة إلى أهمية الحوار في بناء صداقات وسلام دائم.

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