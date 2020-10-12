مسؤول بـ «العمال»: جونسون فقد السيطرة على «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

قال مسؤول سياسات التقاعد في حزب العمال البريطاني، جوناثان رينولدز، أمس، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فقد السيطرة على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف أنه على الرغم من أن فرض مزيد من القيود بات أمراً ضرورياً، فإنه يجب أن يتم ذلك بالتزامن مع تقديم مساعدات مالية إضافية.

وأكد رينولدز لـ«سكاي نيوز» أن هناك غضباً في شمال إنجلترا بشأن إبلاغ الصحف بالقيود الجديدة المتوقع تطبيقها اعتباراً من اليوم قبل إجراء أي حوار بشأنها.

في غضون ذلك، قال وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، إن الحكومة تضع إطار عمل جديداً لمناطق في إنجلترا تشهد زيادة سريعة في حالات الإصابة بـ«كورونا»، وهو من شأنه منح القادة المحليين مزيداً من السلطات لمكافحة المرض. وقبل إعلان من المتوقع أن يدلي به جونسون، اليوم، قال جنريك لـ«سكاي نيوز» إن الحكومة لا تريد التحرك صوب فرض عزل عام على مستوى البلاد، وتريد بدلاً من ذلك تمكين القيادات المحلية من العمل بشكل أوثق مع برنامج إجراء الفحوص الوطني.

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