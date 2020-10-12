3 وفيات و57 إصابة جديدة بـ «كورونا» في سورية

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلاً عن تسجيل ثلاث حالات وفاة في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة: 15 في محافظة حلب و13 في دمشق و12 في حمص، والبقية موزعة على المحافظات الأخرى، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 4673، وتسجيل شفاء 36 حالة جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا»، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1271.

وأشار بيان وزارة الصحة السورية إلى تسجيل وفاة ثلاث حالات من الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 221.

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