ألمانية تنزع كمامتها وتسعل في وجه رجل لعدم التزامه بالتباعد الجسدي

المصدر: أوبرتويرينغن (ألمانيا) - د ب أ

في ظل التخوفات المنتشرة حول العالم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19، قامت سيدة ألمانية بنزع كمامتها عند ماكينة دفع آلي، وقامت بالسعال في وجه رجل موجود بالقرب منها.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأحد إنه يشتبه أن سبب هذا التصرف من قبل السيدة في بلدة أوبرتويرينغن بولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا، هو عدم توافر مسافة التباعد الجسدي من قبل الرجل (60 عاما تقريبا)، والذي كان واقفا على بعد سنتيمترات قليلة خلف السيدة في الطابور أمام ماكينة الدفع.

وأضافت الشرطة أن السيدة (30 عاما تقريبا) ارتدت الكمامة مجددا بعد هذه الواقعة.

وكانت شاهدة موجودة في المكان لفتت انتباه الشرطة إلى الواقعة. وتبحث الشرطة حاليا عن كلا طرفي الواقعة بمساعدة صور كاميرا المراقبة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه إذا تبين أن السيدة مصابة بفيروس كورونا مثلا، سيتعين عليها توقع مواجهة دعوى قضائية بتهمة إلحاق إصابة جسدية بالغير.

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