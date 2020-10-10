المغرب تسجل 3445 إصابة جديدة بكورونا و44 حالة وفاة

المصدر: الرباط - وام

أعلنت المملكة المغربية اليوم تسجيل 3445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و2747 حالة شفاء و44 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 146 ألفا و398 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي ومجموع حالات الشفاء إلى 123 ألفا و22 حالة بنسبة تعاف تناهز 84 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2530 حالة.

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