الصحة العالمية: عدد إصابات كوورنا اليومية يتخطى 100 ألف في أوروبا لأول مرة
قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا وصل لأول مرة إلى أكثر من 100 ألف إصابة في يوم واحد.
ونشرت المنظمة رسما بيانا محدثا اليوم الجمعة يظهر زيادة عن اليوم السابق بواقع 109749 حالة إصابة جديدة بالعدوى في مجموع الدول الأوروبية.
كان قد أبلغ أمس الخميس 99 ألف حالة إصابة جديدة في القارة الأوروبية.
وينتشر الفيروس في أوروبا بصورة مطردة منذ أغسطس الماضي.
وسجلت اليوم في كل من أميركا الشمالية والجنوبية حوالي 127 ألف حالة عدوى بالفيروس أكثر من عدد مجموع الإصابات أمس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news