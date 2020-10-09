إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

المصدر: رام الله - رويترز

أعلنت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس إصابة أمين سر اللجنة ورئيس دائرة المفاوضات صائب عريقات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة على "تويتر" إنها "تعتذر عن إلغاء جميع مواعيده (عريقات) إلى حين شفائه التام".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭

وقالت الوزيرة في بيان صحافي إن محافظة الخليل ‬‬سجلت أعلى عدد من الإصابات بإجمالي 73 حالة كما سجل قطاع غزة 51 إصابة، وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

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