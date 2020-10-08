وتيرة ارتفاع إصابات «كورونا» بالتشيك الأسرع في أوروبا

المصدر: عواصم - وكالات

أظهرت بيانات من وزارة الصحة في جمهورية التشيك، أمس، أن البلاد سجلت عدداً قياسياً من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد بلغ 4457 حالة، حيث تزداد الحالات الآن بأسرع وتيرة في أوروبا بعدما شهدت قفزة خلال الشهر الماضي.

وتجاوزت الزيادة اليومية المسجلة أول من أمس، زيادة قياسية سابقة بلغت 3794 حالة ورفعت إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ مارس إلى 90022، أي زيادة قدرها أربعة أمثال منذ 25 أغسطس.

وارتفع عدد المرضى الذين يجري إدخالهم إلى المستشفيات عشرة أمثال في تلك الفترة مما فاقم الضغوط على نظام الرعاية الصحية.

وتفيد بيانات جمعها المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بحلول السادس من أكتوبر، بأن التشيك سجلت على مدار الأسبوعين الماضيين 326.8 حالة لكل 100 ألف من السكان، متجاوزة للمرة الأولى إسبانيا التي شهدت 302.4 حالة لكل 100 ألف.

وتسعى حكومة التشيك إلى تجنب فرض العزل العام الصارم الذي أدى إلى إغلاق المتاجر والمطاعم والمدارس ودفع الكثير من المصانع لوقف العمل، ما ألحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد.

من جانب آخر، سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعاً كبيراً في عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا، فاق مستوى 200 حالة، ما يمثل أكبر حصيلة وفيات يومية منذ أول يوليو الماضي.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، أنه تم تسجيل 202 حالة وفاة، بعد يوم من تسجيل 188 وفاة، موضحاً أنه تم رصد 11115 إصابة جديدة مقابل 11615 إصابة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة النهائية للإصابات مليوناً و248619 إصابة منها 21865 حالة وفاة، و231479 حالة نشطة.

روسيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في عدد الوفيات اليومية لـ «كورونا».

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