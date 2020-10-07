النمسا تسجل 923 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: فيينا - وام

أعلنت النمسا اليوم تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وسجل العدد التراكمي لعدد الحالات النشطة رقما قياسيا منذ بداية ظهور الوباء بواقع 9207 حالات متجاوزا أعلى رقم تم تسجيله في 3 أبريل الماضي بواقع 9123 حالة.

وأظهرت أحدث بيانات و زارة الصحة النمساوية أن المعدل اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس خلال الأيام السبعة الماضية، بلغ 825 إصابة، وأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهور المرض تجاوز حاجز الـ 50 ألف حالة بواقع 0.56? من إجمالي تعداد سكان النمسا، تعافى منهم 39790 شخصا.

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