«الصحة العالمية» تدعو إلى مكافحة الإرهاق المرتبط بـ «كوفيد-19»

المصدر: عواصم - وكالات

دعت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أمس، الحكومات إلى مكافحة الإرهاق المتزايد لدى الناس جراء فيروس كورونا المستجد وإجراءات التقييد المفروضة، والذي بلغ 60% في بعض الأماكن. في وقت أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 35.4 مليوناً حتى أمس.

وجاءت دعوة منظمة الصحة العالمية في أوروبا الحكومات إلى مكافحة الإرهاق المتزايد لدى الناس جراء فيروس كورونا في بيان لمدير المنظمة الإقليمي لأوروبا هانس كلوغه، قائلاً: «بالاستناد إلى بيانات المسح التي تم تجميعها من بلدان المنطقة، يمكننا أن نلاحظ كما كان متوقعاً أن الإرهاق لدى الذين استطلعت آراؤهم آخذ في الازدياد، ومن المقدر أنه بلغ الآن أكثر من 60% في بعض الحالات».

وأشار إلى أن السكان قدموا «تضحيات كبيرة» في الأشهر الثمانية الماضية ومع ظهور أولى الإصابات بـ«كوفيد-19».

وكتب: «لقد كان الثمن غير عادي وقد أرهقنا جميعاً، أينما أقمنا ومهما فعلنا. في ظل هذه الظروف من السهل والطبيعي أن نشعر بالوهن والإحباط».

ولمواجهة هذا «الإرهاق» يجب على السلطات الاستماع إلى الناس والعمل معهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي لاتزال معدلات انتشاره عالية في جميع أنحاء أوروبا.

وأضاف كلوغه: «علينا أن نلبي احتياجاتنا بطرق جديدة ومبتكرة. لنكن مبدعين وجريئين لتحقيق ذلك».

وأشار بشكل خاص إلى نموذج البلدية الدنماركية التي أشركت الطلاب في تنفيذ بروتوكول الاستقبال الجديد الذي يحترم المتطلبات الصحية في بداية العام الدراسي.

وسجلت منطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية، التي تضم 53 دولة بما في ذلك روسيا، أكثر من 6.2 ملايين إصابة مؤكدة ونحو 241 ألف حالة وفاة بالفيروس، وفقاً لجدول المراقبة بالمنظمة.

في الأثناء أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 35.4 مليوناً حتى صباح أمس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 35 مليوناً و415 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 24.7 مليوناً، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و43 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، وأعداد الوفيات.

وفي موسكو أعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 11 ألفاً و615 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً لوكالة «تاس» الروسية فإن هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله منذ 11 مايو الماضي، عندما تم تسجيل 11 ألفاً و656 إصابة، وكانت هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات في روسيا منذ بداية الجائحة.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي المصابين تجاوز بذلك مليوناً و237 ألف حالة.

وسجلت روسيا 188 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 21663 حالة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 664 ألفاً و289 حالة أمس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 32317 حالة، في حين تعافى من مرض «كوفيد-19» 100 ألفاً و873 مصاباً حتى الآن. ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 141 ألفاً و258 حالة.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض «كوفيد-19» وصل إلى 6509 حالات.

وفي إسبانيا وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 813 ألفاً و412 حالة.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض «كوفيد-19» وصل إلى 32 ألفاً و225.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 518 آلاف و222 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 42 ألفاً و459 حالة.

وفي برلين سجل معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أمس 2639 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال يوم واحد، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا بذلك عتبة 2600 إصابة للمرة الثانية في غضون أيام قليلة، وذلك بعد أن سجل المعهد يوم الجمعة الماضي 2673 إصابة جديدة.

وفي بكين أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين أمس، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيس الصيني أول من أمس.

2639

إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال يوم واحد، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في روسيا تقترب من أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بالفيروس وهو أعلى مستوى منذ 11 مايو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news