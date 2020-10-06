عبدالله بن زايد: الشرق الأوسط دخل حقبة جديدة نحو الأمن والازدهار بعد التوقيع على معاهدة السلام
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي أن الشرق الأوسط دخل حقبة جديدة نحو الأمن والإزدهار بعد التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات و دولة إسرائيل في 15 سبتمبر الماضي بواشنطن و التي تماشت مع رؤية دولة الإمارات لمنطقة مستقرة.
وقال سموه إن " المعاهدة تغير من التفكير التقليدي بشأن سبل معالجة تحديات منطقتنا مع تركيزها على خطوات عملية ذات نتائج ملموسة".
جاء ذلك خلال كلمة سموه في البيان المشترك اليوم في برلين مع معالي هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي غابي أشكنازي وزير خارجية دولة إسرائيل.
وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته : " أشكر معالي الصديق هايكو ماس على الجهود المثمرة و استضافتكم لقائي مع معالي الصديق الجديد غابي أشكنازي وزير خارجية دولة إسرائيل".. وأكد أنه " قبل ثلاثة عقود وحد الشعب الألماني مدينة برلين ليصنع التاريخ وها نحن اليوم نجتمع معا أملا في صناعة التاريخ" .
وأضاف سموه : " اننا في دولة الإمارات نتطلع إلى فتح المزيد من آفاق التعاون الجديدة لصنع السلام و إلى الفرص الاقتصادية التي يفتحها في المنطقة.. وسنعمل سويا للاستفادة من قدراتنا الرائدة عالميا في قطاعات البحوث والتطوير وذلك لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وفي هذا السياق أؤكد توفر فرص في منطقتنا لتوسيع تعاوننا وتعزيزه في قطاعات مختلفة كالأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا".
وقال سموه: " من أجل تعظيم فوائد تعاوننا المشترك على المستوى الدولي تلتزم الإمارات - وتتطلع لشركاء في ألمانيا و إسرائيل - بالتنسيق والتعاون لتعزيز الاستثمار الدولي.
وأضاف : "ناقشت اليوم مع زميلي غابي أشكنازي مجموعة من المقترحات والأفكار لعل أبرزها التعاون في مجال الطاقة والثورة الصناعية الرابعة إدراكا بأن التعاون في البحث والتطوير يمكن أن يمثل خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا".
وأكد سموه أن دولة الإمارات وألمانيا وإسرائيل تتشارك المصلحة ممثلة في تعزيز التسامح والتنوع في دولنا وكذلك تعزيز التعددية والاعتدال في المنطقة ككل.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان : " نستقبل العام المقبل إكسبو 2020 دبي للمساعدة في التعامل مع عالم ما بعد الجائحة وخلق مستقبل أفضل للجميع".
وأضاف سموه: " بالإضافة إلى العلاقات المتنامية بين دولنا فإننا نعرب عن قلقنا العميق بشأن التهديدات التي يشكلها التطرف والإرهاب على بلداننا وعلى العالم و مثلما أننا لا نساوم مع الإرهاب فإننا علينا أيضا ألا نساوم مع التطرف والكراهية".
و أوضح سموه أن الإمارات تتشارك مع ألمانيا وإسرائيل أيضا مصلحة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في خضم نظام دولي سلمي يسوده التعاون والاستقرار وفي هذا السياق نكرر دعمنا للاستقرار في منطقتنا".
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان " أن أهم ما يجب التأكيد عليه اليوم هو عودة الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين للعمل من أجل حل الدولتين ومن أجل مستقبل أكثر إشراقا لأطفال المنطقة".
من جانبه قال غابي أشكنازي : "إننا نشكر دولة الإمارات على الشجاعة و الرؤية و الجهود المبذولة لتحقيق السلام : .. مشيرا إلى أن معاهدة السلام تجلب الأمل و البشرى لمواطني البلدين و كذلك السلام في منطقة الشرق الأوسط وتساهم في تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها وباء كورونا".
وأضاف : "سعيد للغاية بلقاء صديقي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بعد الكثير من الحوارات والمحادثات وأشعر بأننا نبني علاقة صداقة و متأكد أن لقاءاتنا القادمة ستشمل موضوعات أخرى".
وقال :" قمنا اليوم بزيارة تاريخية إلى النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست و التي مثلت شيئا هاما بالنسبة لي كوني أبن أحد الناجين من المحرقة التي قتلت 6 ملايين يهودي".
وأكد أن وجودنا في هذا المكان يمثل عصرا جديدا للسلام و التطور و الأمل وسنرى مواطنين من دولة الإمارات يزورون بحرية دولة إسرائيل وكافة الأماكن المقدسة كما نتطلع قريبا إلى زيارة مواطنينا إلى دولة الإمارات.
وأشار إلى أن المباحثات مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كانت إيجابية وتقدم رؤية للعلاقات بين البلدين والتعاون المستقبلي.. وأكد أن السلام العادل يتم التوصل إليه عبر الشجاعة والاحترام وأدعو الفلسطينيين إلى العودة لطاولة المفاوضات .. فقط عبر المفاوضات يمكن أن نصل إلى حل للصراع و كلما تأجل هذا الأمر سنورث للأجيال المقبلة واقعا صعبا .
كان البيان المشترك قد بدأ بكلمة لمعالي هايكو ماس قال فيها إن جمهورية ألمانيا الاتحادية رحبت بهذا الاجتماع والمحادثات بين وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل مشيرا إلى أنه تم بحث بنود معاهدة السلام بين البلدين.
وأشار إلى أن توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل يعد تطورا إيجابيا لم يحدث منذ عقود ومن شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.
وقال سموه إن " المعاهدة تغير من التفكير التقليدي بشأن سبل معالجة تحديات منطقتنا مع تركيزها على خطوات عملية ذات نتائج ملموسة".
جاء ذلك خلال كلمة سموه في البيان المشترك اليوم في برلين مع معالي هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي غابي أشكنازي وزير خارجية دولة إسرائيل.
وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته : " أشكر معالي الصديق هايكو ماس على الجهود المثمرة و استضافتكم لقائي مع معالي الصديق الجديد غابي أشكنازي وزير خارجية دولة إسرائيل".. وأكد أنه " قبل ثلاثة عقود وحد الشعب الألماني مدينة برلين ليصنع التاريخ وها نحن اليوم نجتمع معا أملا في صناعة التاريخ" .
وأضاف سموه : " اننا في دولة الإمارات نتطلع إلى فتح المزيد من آفاق التعاون الجديدة لصنع السلام و إلى الفرص الاقتصادية التي يفتحها في المنطقة.. وسنعمل سويا للاستفادة من قدراتنا الرائدة عالميا في قطاعات البحوث والتطوير وذلك لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وفي هذا السياق أؤكد توفر فرص في منطقتنا لتوسيع تعاوننا وتعزيزه في قطاعات مختلفة كالأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا".
وقال سموه: " من أجل تعظيم فوائد تعاوننا المشترك على المستوى الدولي تلتزم الإمارات - وتتطلع لشركاء في ألمانيا و إسرائيل - بالتنسيق والتعاون لتعزيز الاستثمار الدولي.
وأضاف : "ناقشت اليوم مع زميلي غابي أشكنازي مجموعة من المقترحات والأفكار لعل أبرزها التعاون في مجال الطاقة والثورة الصناعية الرابعة إدراكا بأن التعاون في البحث والتطوير يمكن أن يمثل خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا".
وأكد سموه أن دولة الإمارات وألمانيا وإسرائيل تتشارك المصلحة ممثلة في تعزيز التسامح والتنوع في دولنا وكذلك تعزيز التعددية والاعتدال في المنطقة ككل.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان : " نستقبل العام المقبل إكسبو 2020 دبي للمساعدة في التعامل مع عالم ما بعد الجائحة وخلق مستقبل أفضل للجميع".
وأضاف سموه: " بالإضافة إلى العلاقات المتنامية بين دولنا فإننا نعرب عن قلقنا العميق بشأن التهديدات التي يشكلها التطرف والإرهاب على بلداننا وعلى العالم و مثلما أننا لا نساوم مع الإرهاب فإننا علينا أيضا ألا نساوم مع التطرف والكراهية".
و أوضح سموه أن الإمارات تتشارك مع ألمانيا وإسرائيل أيضا مصلحة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في خضم نظام دولي سلمي يسوده التعاون والاستقرار وفي هذا السياق نكرر دعمنا للاستقرار في منطقتنا".
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان " أن أهم ما يجب التأكيد عليه اليوم هو عودة الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين للعمل من أجل حل الدولتين ومن أجل مستقبل أكثر إشراقا لأطفال المنطقة".
من جانبه قال غابي أشكنازي : "إننا نشكر دولة الإمارات على الشجاعة و الرؤية و الجهود المبذولة لتحقيق السلام : .. مشيرا إلى أن معاهدة السلام تجلب الأمل و البشرى لمواطني البلدين و كذلك السلام في منطقة الشرق الأوسط وتساهم في تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها وباء كورونا".
وأضاف : "سعيد للغاية بلقاء صديقي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بعد الكثير من الحوارات والمحادثات وأشعر بأننا نبني علاقة صداقة و متأكد أن لقاءاتنا القادمة ستشمل موضوعات أخرى".
وقال :" قمنا اليوم بزيارة تاريخية إلى النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست و التي مثلت شيئا هاما بالنسبة لي كوني أبن أحد الناجين من المحرقة التي قتلت 6 ملايين يهودي".
وأكد أن وجودنا في هذا المكان يمثل عصرا جديدا للسلام و التطور و الأمل وسنرى مواطنين من دولة الإمارات يزورون بحرية دولة إسرائيل وكافة الأماكن المقدسة كما نتطلع قريبا إلى زيارة مواطنينا إلى دولة الإمارات.
وأشار إلى أن المباحثات مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كانت إيجابية وتقدم رؤية للعلاقات بين البلدين والتعاون المستقبلي.. وأكد أن السلام العادل يتم التوصل إليه عبر الشجاعة والاحترام وأدعو الفلسطينيين إلى العودة لطاولة المفاوضات .. فقط عبر المفاوضات يمكن أن نصل إلى حل للصراع و كلما تأجل هذا الأمر سنورث للأجيال المقبلة واقعا صعبا .
كان البيان المشترك قد بدأ بكلمة لمعالي هايكو ماس قال فيها إن جمهورية ألمانيا الاتحادية رحبت بهذا الاجتماع والمحادثات بين وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل مشيرا إلى أنه تم بحث بنود معاهدة السلام بين البلدين.
وأشار إلى أن توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل يعد تطورا إيجابيا لم يحدث منذ عقود ومن شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.
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