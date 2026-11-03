رئيس الدولة يستقبل عدداً من السفراء الحاصلين على وسام زايد الثاني ووسام الاستقلال

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم عدداً من السفراء الذي منحهم سموه مؤخراً "وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى" ووسام الاستقلال من الطبقة الأولى تقديراً لجهودهم في تعزيز علاقات التعاون وبناء شراكات نوعية بين دولة الإمارات والدول المعينين لديها، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بالجهود التي بذلها السفراء في خدمة وطنهم متمنياً لهم دوام التوفيق في مهامهم للإسهام في تعزيز علاقات دولة الإمارات وبلدان العالم لما فيه الخير للجميع.

وأكد سموه نهج دولة الإمارات الراسخ في مواصلة بناء شراكات ممتدة تحقق التنمية والازدهار للجميع وتدعم السلام والاستقرار لشعوب العالم أجمع، معرباً عن ثقته بأن سفراء الإمارات دائماً على مستوى المسؤولية.