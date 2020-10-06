طالب بريطاني يقشر موزة ويفاجأ بقرنين داخلها

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن، عن ديلي ميل

ذهل الطالب البريطاني توم سيمز عندما قشر الموزة التي اشتراها من أحد متاجر تيسكو البريطانية، ليجد في داخلها قرني موز وليس واحدا. وكان أحدهما أضخم من الثاني. وشعر سيمز، وهو من مدينة ويست سوسكس، بالدهشة لرؤيته هذه الموزة، ولكنه تغلب على دهشته أخيرة وأكل أحد القرنين ومن ثم أعطى الاخر لأمه.

وقال الطالب سيمز "شعرت بالدهشة عندما شاهدت هذه الموزة التي كانت عبارة عن موزتين داخل قشرة واحدة" ولم يكن سيمز، الذي درس تغير المناخ، يدرك أن التوأمين يمكن أن يظهرا في الفواكه كماهي الحال لدى الحيوانات. وقال "شعرت بالحزن لأني لم أحتفظ بهذه الموزة الغريبة. والطبيعة تفعل أشياء غريبة. وانا متأكد بانه هناك أغرب من ذلك"

وكان سيمز قد أنهى شهادة الماجستير في إدارة البيئة وقال إنه يقدم الان طلبات للحصول على عمل دون أن يحالفه النجاح حتى الان. وقال "كنت أتمنى أن يحالفني الحظ للعثور على عمل. ولكن بعد أن فتحت الموزة أخبرني أحدهم إنها علامة على الحظ الحسن، ولكني حتى الان لم أرى هذا الحظ"

ووفق الخبراء فإنه ثمة 5% من الموز تكون مضاعفة ولكن معظمها يتلف. وعلى الرغم من أن قرن الموز المضاعف هي حالات نادرة إلا أن هناك حالات يكون فيها أربع قرون موز داخل الموزة ولكنها نادرة جدا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news