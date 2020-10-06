مقتل 8 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بسورية

المصدر: دمشق - د ب أ

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب أخرون، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة "الباب" بريف حلب الشرقي، والخاضعة لسيطرة فصائل سورية.

وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن ثمانية قتلى وعدد من الجرحى سقطوا، كحصيلة أولية، نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شرق حلب.

وشهدت مدينة الباب، التي تخضع لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، انفجارات متكررة وقع أعنفها في 16 نوفمبر الماضي حيث قُتل أكثر من 20 شخصاً وأصيب العشرات في انفجار أمام مدخل نقل الحافلات في المدينة.

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