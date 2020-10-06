السيسي: الأطماع في مصر مستمرة وما حققته "إنجاز"

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن "الأطماع في مصر لم تنته"، وأن "التهديدات وإن تغيرت طبيعتها، فإن خطورتها لم تقل".

وقال السيسي في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 47 لـ "نصر أكتوبر"، إن ما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار "لهو إنجازٌ يشهد به العالم"، مشددا على أن "الحفاظ على أمن وطنٍ كبيرٍ بحجم مصر في منطقةٍ صعبةٍ وعالمٍ مضطربٍ لهو بلا شكٍ أمرٌ يستوجب التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر" .

وأكد السيسي أن "مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضةً للأوهام، والسياسات غير المحسوبة"، وجدد العهد على مواصلة العمل "من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام".

وأضاف السيسي أن ذكرى "نصر أكتوبر" المجيدة ستبقى "عيدًا لكل المصريين، تخليدًا لقوة إرادتهم وصلابتهم، لكفاءة قواتهم المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة والتي سطرت ملحمةً وطنيةً خالدةً في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده".

وتابع :"علمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها".

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