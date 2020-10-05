ترامب يكتب 20 تغريدة منذ الصباح معظمها عن الانتخابات

المصدر: واشنطن - د ب أ

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما يقرب من 20 تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ الصباح الباكر، معظمها عن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. وقد تسببت إصابته بفيروس كورونا في فتور بحملته الانتخابية.

وأعرب رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، عن تفاؤله بإمكانية خروج ترامب من المستشفى في وقت لاحق اليوم الاثنين، وشدد على أن ترامب "يواصل التحسن".

وفي تصريح لقناة "فوكس نيوز"، قال ميدوز إن الفريق الطبي سيقيّم حالة ترامب خلال الصباح (بالتوقيت المحلي).

وأضاف في التصريح :"ما زلنا متفائلين بأنه سيتمكن من العودة إلى البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم".

ولا تزال بعض الأمور المتعلقة بمرض ترامب غامضة. وقال الأطباء أمس إن مستويات الأوكسجين لدى الرئيس الأميركي انخفضت مرتين وتلقى الأكسجين الإضافي مرة واحدة على الأقل. كما أصيب بارتفاع في درجة الحرارة، إلا أنه لم يتم الكشف عن درجة حرارته.

وقال شون كونلي طبيب ترامب إن الفريق الطبي لا يزال ينتظر المزيد من الفحصوات بشأن رئتيه.

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