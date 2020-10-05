75 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، تسجيل 75 ألفاً و829 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ستة ملايين و549 ألفاً و373 حالة.

ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 940 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 101 ألف و782 حالة، وهي ثالث أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بـ«كوفيد-19» في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وقال الخبير في علم الأوبئة تي. جاكوب جون لـ«فرانس برس»: «لا نعرف إلى أي درجة يمكن الاعتماد على معدلات الوفيات الصادرة عن الهند». ومع إجرائها نحو مليون فحص كل يوم، تعد نسبة الفحوص من أصل التعداد السكاني أدنى بخمس مرات من الولايات المتحدة، وفق موقع وورلدميتر للإحصاءات العالمية.

إلى ذلك، قال وزير الصحة الهندي، هارش فاردان، إن بلاده تأمل في الحصول على ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بحلول شهر يوليو المقبل لتحصين نحو 250 مليون فرد.

وقال فاردان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ثمة لجنة من الخبراء على مستوى عالٍ تدرس كل جوانب اللقاحات. تقديرنا الأولي وهدفنا هو الحصول على ما بين 400 مليون و500 مليون جرعة تغطي (ما بين 200 مليون و250 مليون فرد) بحلول يوليو 2021».

وتعاون معهد الأمصال الهندي وشركات خاصة مع هيئات مثل، مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية وشركة نوفافاكس الأميركية للأدوية، في المساعي الرامية لتأمين اللقاحات لسكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وأكد الوزير أن الحكومة الاتحادية ملتزمة باتخاذ كل التدابير التي تكفل توزيعاً عادلاً ومنصفاً للقاحات بمجرد أن تصبح جاهزة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news