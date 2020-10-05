420 إصابة جديدة بـ «كورونا» في فلسطين

المصدر: رام الله - وكالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة، في بيان صحافي، إن حالة الوفاة سجلت لمواطن (42 عاماً) من بلدة صوريف في محافظة الخليل، فيما سجلت 364 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات الشمالية، و56 في المحافظات الجنوبية. وأضافت أنه تم تسجيل 1256 حالة تعافٍ، خلال 24 ساعة، موضحة أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 84.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.7%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات. ولفتت الوزيرة إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين 52 ألفاً و433 حالة، تعافى منها 44 ألفاً و363، فيما بلغ إجمالي الوفيات 391‬‬.

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