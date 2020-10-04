ترامب للأميركيين: اغسلوا أيديكم واستخدموا المعقمات

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال كبير مستشاري الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن ترامب "سيهزم فيروس كورونا، وبمجرد خروجه من المستشفى، سيكون جاهزا للعودة إلى مسار الحملة".

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ميلر قوله في برنامج "قابل الصحافة" على شبكة "إن بي سي"، إن ترامب قال في اتصال هاتفي إنه يود أن يذكر الناس بغسل أيديهم واستخدام معقم اليدين، والتأكد من ارتداء كمامة إذا كانوا لا يستطيعون الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك على الرغم من تحدي ترامب لعدة أشهر لتوصيات الصحة العامة بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وردا على سؤال بشأن استطلاع جديد لشبكة "ان بي سي" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، أظهر أن بايدن يتقدم على ترامب بمقدار 14 نقطة مئوية، قال ميلر لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي": "نشعر بالرضا عن وضعنا في ولايات حاسمة نحتاج إليها للحصول على 270 صوتا انتخابيا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news