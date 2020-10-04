كبير موظفي البيت الأبيض: حالة ترامب تدهورت يوم الجمعة

المصدر: واشنطن-د ب أ

قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدهورت يوم الجمعة، مع انخفاض مستوى الأكسجين في الدم بشكل سريع.

وقال ميدوز يوم السبت "صباح أمس كنا قلقين للغاية .. أصيب بحمى وانخفض مستوى الأكسجين في الدم بسرعة".

وتابع ميدوز إن ترامب حقق "تحسنا لا يصدق" منذ ذلك الحين.

وجاءت تعليقاته بعد معلومات متضاربة تسببت في حدوث ارتباك بشأن حالة الرئيس الأمريكي حيث يقضي بعض الوقت في العلاج من فيروس كورونا، وبعد فترة وجيزة قام ترامب نفسه بنشر رسالة فيديو قال فيها إنه "بدأ يشعر بالتحسن" لكن الأيام المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي.

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