ترامب يغرد: أشعر بأنني بخير بمساعدة الأطباء والممرضين

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على «تويتر» اليوم السبت إنه يشعر بأنه بخير بمساعدة الأطباء والممرضين في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

وأضاف ترامب «الأطباء والممرضون والجميع في مركز والتر ريد الطبي والآخرون في المؤسسات المماثلة الذين انضموا إليهم جميعهم رائعون حقا».

وتابع «أحرزنا تقدما هائلا خلال الشهور الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء. بمساعدتهم أشعر بأنني بخير».

وكان مصدر مطلع على وضع الرئيس الأميركي المصاب بفيروس كورونا المستجد اكد في وقت سابق أنّ حالته كانت «مقلقة للغاية» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفًا أن الساعات الـ48 المقبلة ستكون دقيقة.

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