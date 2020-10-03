إبطال مفعول قنبلة في قطار بألمانيا

المصدر: برلين - رويترز

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت أنها أبطلت مفعول قنبلة بدائية الصنع عُثر عليها ليلا في قطار بالقرب من مدينة كولونيا بغرب البلاد، في حادث يتزامن مع احتفال ألمانيا بذكرى مرور 30 عاما لإعادة توحيدها.

وقالت صحيفة بيلد إن القنبلة البدائية كان من الممكن أن تحدث إصابات خطيرة. وأضافت أن أحد عمال النظافة عثر عليها داخل صندوق من الكرتون مخبأ بإحدى مقصورات القطار.

وقالت الشرطة في بيان "المعلومات عن الخطر المحتمل (للعبوة) لا يمكن أن تعلن إلا بعد تقييم خبراء الشرطة الجنائية بالولاية".

وذكرت صحيفة بيلد أن الكلاب المدربة التابعة للشرطة الاتحادية قادت الخبراء إلى مكان العبوة وقام أفراد من القوات الخاصة بفحص الصندوق بالأشعة قبل إبطال مفعولها في الموقع.

ونقلت الصحيفة عن محققين قولهم إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القنبلة هجوما إرهابيا فاشلا أو محاولة للتهديد والابتزاز.

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