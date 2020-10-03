إصابة مدير حملة ترامب ومستشارة البيت الأبيض السابقة بكورونا

المصدر: وكالات

أعلن، اليوم، عن إصابة بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكليان كونواي، مستشارة البيت الأبيض السابقة بفيروس كورونا.

وقالت كيليان كونواي في تغريدة لها على "تويتر"، اليوم: "لدي أعراض متوسطة (سعال خفيف) وأشعر بتحسن. بدأت عملية الحجر الصحي بالتشاور مع الأطباء".

وأضافت: "كالعادة، قلبي مع كل من تأثر بهذا الوباء العالمي".

وصرح مسؤول كبير في حملة ترامب، إنه ثبتت إصابة بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، بفيروس كورونا، ليصبح أحدث شخصية في الدائرة المقربة لترامب مصاب بـ "Covid-19".

وتلقى ستيبين، البالغ من العمر 42 عاما، نتائج الاختبار مساء أمس الجمعة، وهو يعاني، بحسب ما وصفه المسؤول، من أعراض "خفيفة تشبه الانفلونزا".

وسافر ستيبين إلى كليفلاند مع الرئيس الأميركي وفريقه، يوم الثلاثاء الماضي، لإجراء أول مناظرة رئاسية، وشوهد على مقربة من هوب هيكس، كبيرة مساعدي ترامب الذي ثبتت إصابتها أيضا.

وكان ستيبين من بين مجموعة من كبار موظفي حملة ترامب الذين خضعوا للاختبار، لكنه الوحيد الذي جاءت نتائجه إيجابية حتى الآن. فيما ظهرت نتيجة اختبار نائب مدير الحملة جاستن كلارك سلبية.

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