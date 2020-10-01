زعيم كوريا الشمالية يأمر بفحص خط يد المئات من أفراد شعبه

المصدر: ترجمة: عوض خيري، عن "ديلي إكسبريس"

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بفحص خط يد مئات الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من سوق ظهرت على جدرانه عبارة "يسقط مسؤولو الحزب الذين يعيشون حياة طيبة باستغلالهم الناس".

وجاء ظهور تلك العبارات المناهضة قبل أسبوع واحد من الاحتفالات بمناسبة الذكرى ال 75 لحزب العمال الكوري الشمالي، وعثرت عليها السلطات مكتوبة على السياج المحيط بسوق منطقة أونسان بمقاطعة بيونغان الجنوبية، الواقعة شمال العاصمة بيونغ يانغ، وأثارت العبارة غضب كيم ومسؤوليه، الذين عقدوا العزم على القبض على الشخص المسؤول عن كتابتها. وقال مصدر لموقع راديو آسيا الحر الذي تدعمه الولايات المتحدة إن الرسالة أقامت حكومة كوريا الشمالية ولم تقعدها حتى الآن.

وقال أحد سكان جنوب بيونغان، والذي اشترط عدم الكشف عن هويته، لإذاعة آسيا الحرة إن "إدارة الأمن المحلية في حالة اضطراب شديد".

وللعثور على الفاعل يتنقل مسؤولو الأمن والشرطة من باب إلى باب في محاولة لتحديد الشخص المسؤول. وذكر مصدر مطلّع أنه "بأوامر من إدارة الأمن، قام قادة وحدات المراقبة في الحي المحلي بزيارة كل منزل، وأمروا البالغين والأطفال بالكتابة على ورقة لتقديمها إلى إدارة الأمن لمعرفة خط اليد الذي كتبت به العبارات".

وأضاف: "قارن الأمن عن كثب الكتابة على الجدران بنماذج الكتابة اليدوية على الورقة، لكنهم لم يعثروا على الفاعل، ونتيجة لذلك، بدأوا تحقيقًا ثانيًا، ففي المرة الأولى أمروا الجميع على الكتابة بيدهم اليمنى، ولكن هذه المرة أمروهم بالكتابة بيدهم اليسرى".

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