اتفاق على التفاوض بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية والبرية

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على إطار عمل للتفاوض مع إسرائيل حول الحدود البحرية والبرية.. موضحاً أن الجيش اللبناني سيقود المحادثات.

أضاف أن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان تحت رعاية الأمم المتحدة، موضحاً أن ممثلي الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان سيشاركون في الاجتماعات، كما نص الاتفاق الإطاري على أن تبذل أميركا جهودا لتهيئة أجواء إيجابية لنجاح المحادثات بأسرع ما يمكن.

وأشار إلى أن لبنان وإسرائيل طالبا أميركا بأن تكون وسيطا في ترسيم الحدود، لافتاً إلى أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق سيتم توقيعه من جانب لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة اليونيفيل.

وتابع أن الاتفاق تم قبل فرض عقوبات أميركية على وزراء لبنانيين بينهم مساعد له.

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