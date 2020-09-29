503 إصابات جديدة بـ«كورونا» و10 وفيات في فلسطين

المصدر: رام الله - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت الكيلة في بيان صحافي إن القدس وضواحيها سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 105 إصابات، تلتها محافظة الخليل بواقع 68 إصابة. وسجل قطاع غزة 35 إصابة، فيما توزعت بقية الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأوضحت الوزيرة أن هناك 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة. وأظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين بلغ ‭‭49‬‬‬‬‬‬‬‬ ألفاً و695 إصابة، تعافى منهم 39 ألفاً و386 حالة، فيما بلغت الوفيات 353 حالة.

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