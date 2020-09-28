تحليل بريطانى: احتمال إصابة الأطفال بـ«كورونا» أقل 44% عن البالغين

المصدر: لندن - رويترز

يظهر تحليل للبيانات قاده رئيس الكلية الملكية لطب وصحة الأطفال في بريطانيا راسل فينر، أن احتمالات إصابة الأطفال بطكوفيد-19«تقل عن البالغين بنسبة 44 بالمئة.

وقال البحث «في تلك المراجعة المنهجية والتحليل الذي شمل 32 دراسة، تبين أن الأطفال والمراهقين دون العشرين عاما تقل لديهم احتمالات الإصابة... بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالبالغين ممن هم في سن العشرين أو أكثر».

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