طبيب فرنسي يحذّر من تفشٍّ واسع لـ «كورونا»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

حذرت شخصية طبية بارزة في فرنسا، أمس، من أن البلاد ستواجه تفشياً لفيروس «كورونا» يستمر شهوراً، ويستنفد نظامها الصحي في حال لم يتغير شيء ما.

وقال رئيس اللجنة الوطنية في نقابة الأطباء، باتريك بويت، لصحيفة «لوجورنال دو ديمانش»، إن «الموجة الثانية آتية بأسرع مما اعتقدنا».

وتواجه الإجراءات الجديدة - التي فُرضت في فرنسا للحد من انتشار الفيروس في المناطق الأكثر تضرراً، وبينها مدينتا مرسيليا وباريس - احتجاجات شعبية.

وأضاف بويت للصحيفة أن التحذيرات التي أطلقها وزير الصحة، أوليفيه فيران، هذا الأسبوع ليست كافية.

وتابع: «لم يقل إنه في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، إذا لم يتغير شيء، فإن فرنسا ستواجه تفشياً واسعاً في كل مناطقها خلال فصلي الشتاء والخريف».

وحذّر من أنه لن تكون هناك طواقم طبية متوافرة لتقديم التعزيزات، والنظام الصحي في فرنسا لن يكون قادراً على تلبية جميع المطالب.

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