السيسي: عمليات الإزالة هدفها المنفعة العامة

المصدر: القاهرة - متابعات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن هناك حملات تهدف للتشكيك فيما تقوم به الدولة المصرية، قائلا إن هذه الحملات تحاول الاصطياد في المياه العكرة.

وأضاف السيسي، أن أي عمليات إزالة تقوم بها الحكومة هدفها المنفعة العامة، مؤكدا أنه يُراهن وعي الشعب المصري.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي، لمجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، ونقلت عنه بوابة "الأهرام" الحكومية قوله، إن على الحكومة إعلان اشتراطات البناء الجديدة في أسرع وقت.

وأكد السيسي، أن الأمن والاستقرار هو المطلب الرئيسي لتحقيق التنمية والبناء.

وشدد الرئيس المصري، على أن هناك دولاً محيطة تم تدميرها بالكامل.

وأضاف أن وسائل الإعلام تمثل الأداة الحقيقة للتنوير وفهم المواطنين بما يُحاك بمصر من مخططات تخريبية وإرهابية لهدمها وتدميرها، مشددًا على أهمية التعليم ووعي المواطنين والشباب.

وتابع: "مصر محمية من المولى سبحانه وتعالى"، مشيرا إلى أنه بجانب العناية الإلهية لابد من وعي المواطنين.

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