ليبيا تسجل 8 وفيات و538 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: طرابلس - د ب أ

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم السبت، تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و324 حالة شفاء، إضافة إلى ثماني وفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المركز في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه تسلم نتائج 1900 فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليتبين سلبية 1362 عينة، وإيجابية 538 بينها 404 حالات جديدة، و134 حالة مخالطة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 31 ألفا و828 حالة، بينها 13 ألفا و497 حالة نشطة، و17 ألفا و832 حالة شفاء، فيما توفي 499 شخصا جراء الإصابة بالفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news