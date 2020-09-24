503 إصابات جديدة بـ «كورونا» و3 وفيات بين الفلسطينيين

المصدر: رام الله - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس، تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الكيلة في بيان صحافي، إن محافظة الخليل سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 150 إصابة، تلتها محافظة بيت لحم ‭‬‬بواقع 79 حالة كما سجل قطاع غزة 73 إصابة، فيما توزعت بقية الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأضافت أن هناك 44 مريضاً «في غرف العناية المكثفة بينهم ثمانية على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتعاني وزارة الصحة الفلسطينية نقصاً في المواد اللازمة لإجراء فحوص فيروس كورونا.

وقالت الكيلة «العمل جارٍ مع الشركاء كافة لحل أزمة نقص مواد فحص فيروس كورونا».

وأضافت «أن الشركات الموردة تنتظر وصول المواد من خارج فلسطين لتوريدها لوزارة الصحة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news