كندا "عند مفترق طرق" مع ارتفاع إصابات كوفيد-19

المصدر: أوتاوا - رويترز

حذر مسؤولون بقطاع الصحة، أمس الاثنين، من تزايد إصابات كوفيد-19 في كندا وحثوا المواطنين على اتخاذ إجراءات وقائية صارمة وإلا فقد يواجهون مستويات تفش تفوق تلك التي شهدتها الموجة الأولى للجائحة.

وقالت هيئة الصحة العامة في بيان "كندا عند مفترق طرق والسلوك الفردي للحد من معدلات الإصابة سيحدد طريقنا".

ووفق أسوأ سيناريو وضعته الهيئة فإن الإصابات قد تتجاوز الألف يوميا لتصل إلى أكثر من 155795 بحلول الثاني من أكتوبر تشرين الأول بينما ستصل الوفيات إلى 9300. وبلغ إجمالي الإصابات في كندا يوم الاثنين 145415 إصابة والوفيات 9228.

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