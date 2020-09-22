الرئيس الصيني يدعو العالم إلى "عدم تسييس" المعركة ضد كورونا

المصدر: نيويورك - أ ف ب

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ العالم إلى "رفض التسييس والتهميش" على خلفية فيروس كورونا المستجد، معتبراً أن التضامن الدولي هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة.

ودعا شي في كلمته المسجّلة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قادة العالم إلى تبني "مفهوم الأسرة الكبيرة وتجنب الوقوع في فخّ صدام الحضارات"، وذلك بعد أن شنّ نظيره الأميركي دونالد ترامب هجوماً حاداً على الصين في خطابه.

واتهم ترامب بكين بالسماح لفيروس كورونا الذي كرر وصفه بأنه "فيروس صيني"، "بالخروج من الصين وإصابة كل العالم" قائلاً إنه يجب "محاسبة الصين على أفعالها".

ولدى الولايات المتحدة والصين العديد من الخلافات تشمل مصدر فيروس كورونا المستجدّ والهيمنة التجارية والتكنولوجية والأمن والسيطرة على البحار المتنازع عليها.

وأكد الرئيس الصيني لقادة العالم أن ليس لبلاده أي نية "هيمنة أو توسع أو (توسيع) مجال النفوذ".

وقال إن "الصين ليس لديها نية خوض حرب باردة" مشدداً على واقع أن بكين مؤيدة لمنظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية.

وأضاف: "نشددّ على الحوار من أجل تجاوز الخلافات وعلى التفاوض لحل النزاعات".

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