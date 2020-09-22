بريطانيا تعلن عن قيود مشددة جديدة لوقف انتشار «كورونا»

المصدر: لندن - أ. ف. ب

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكلمة إلى البريطانيين الثلاثاء لكي يعلن عن قيود جديدة في مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد تتضمن تشجيع العمل عن بعد وإغلاق الحانات عند الساعة العاشرة مساء.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الذي واجه انتقادات لتأخره في إعلان إغلاق في البلاد في مارس الماضي، حذر الأسبوع الماضي من انه «يجب التشدد حاليا» لتجنب إعادة فرض إجراءات عزل كامل وإنقاذ موسم عيد الميلاد.

وسيتحدث الثلاثاء أمام البرلمان ظهرا قبل أن يلقي خطابا متلفزا.

وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان مساء الإثنين أن جونسون «سيؤكد أن الحانات والمطاعم ستغلق عند الساعة العاشرة مساء اعتبارا من الخميس» في بريطانيا.

وأضافت أن عدد الأشخاص في هذه المؤسسات سيخفض أيضا، وسيعلن بالتفاصيل عن إجراءات أخرى تؤكد «الدور الذي يمكن أن يلعبه كل فرد لوقف انتشار» الوباء.

وقبل مداخلتَيه، سيعقد جونسون اجتماعا مع وزرائه وكذلك سيلتقي رؤساء وزراء اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية من أجل اعتماد مقاربة مشتركة معهم.

وكل مقاطعة بريطانية تقرر إجراءاتها الخاصة في مجال مكافحة الوباء.

وبحسب صحيفة «ديلي تلغراف» فإنه من بين الإجراءات التي سيعلنها جونسون، إرجاء عودة الجمهور إلى المباريات الرياضية وإغلاق قاعات الحفلات.

وبعدما حضت البريطانيين على العودة إلى العمل للمساهمة في إنعاش الاقتصاد، غيرت الحكومة موقفها بشأن العمل عن بعد.

وقال الوزير البريطاني مايكل غوف لشبكة «سكاي نيوز» الثلاثاء «إذا كان من الممكن للأشخاص أن يعملوا من منازلهم، فنحن نشجعهم على القيام بذلك».

وأثارت هذه القيود غضب قطاع الفنادق وتحدثت كايت نيكولاس المديرة العامة لشركة «يو كي هوسبيتاليتي» عن «ضربة قاسية جديدة».

وكانت القيود المحلية تكثفت أساسا في الأسابيع الماضية لمكافحة انتشار الفيروس وهي تشمل أكثر من عشرة ملايين بريطاني.

وتأمل الحكومة في عدم اللجوء إلى فرض عزل وطني تام إلا كخيار أخير نظرا إلى عواقبه المدمرة على اقتصاد تضرر أساسا بشكل كبير جراء العزل مع الموجة الأولى للوباء.

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