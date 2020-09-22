الكويت تسجل حالة وفاة و530 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: الكويت - وام

أعلنت الكويت مساء أمس، تسجيل حالة وفاة واحدة و530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

و نقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا " عن وزارة الصحة ان إجمالي حاللات الوفاة بالفيروس بلغت 585 حالة فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 99964 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق أمس، شفاء 762 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 90930 حالة.

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