إيران تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ «كورونا» منذ أوائل يونيو

المصدر: طهران - رويترز

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري للتلفزيون الإيراني أمس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد زاد بواقع 3341 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ أوائل يونيو ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في إيران إلى 425481 إصابة.

وأضافت سيما لاري أن 177 توفوا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الرسمي إلى 24478 في إيران، التي تعتبر من أكثر بلدان الشرق الأوسط تضرراً من الجائحة.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني إيراغ حريرغي، قال الأسبوع الماضي إن البلاد بأكملها في حالة تأهب قصوى بسبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات اليومية بمعدلات تنذر بالخطر.

وحذر مسؤولو الصحة الإيرانيون من حدوث موجة تفشٍ ثالثة للوباء، في حين عزت الحكومة ارتفاع عدد الإصابات جزئياً إلى انخفاض الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news