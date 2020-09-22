رئيس بلدية لندن يقترح قيودا جديدة لوقف انتشار "كورونا"

المصدر: لندن - رويترز

قال رئيس بلدية لندن صادق خان، الأحد، إنه اتفق مع قادة المجلس المحلي وخبراء الصحة العامة على عرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا على الحكومة المركزية في محاولة لوقف انتشاره في العاصمة.

تشمل الإجراءات تقليل ساعات فتح الحانات وتوسيع نطاق فرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام والمتاجر ليشمل أماكن عامة أخرى.

وقال خان إنه سيطلب من الحكومة تنفيذ الخطة في أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه سيناقشها مع رئيس الوزراء بوريس جونسون غدا الثلاثاء.

وقال في بيان ”بدون فحوص ملائمة أو تتبع للمخالطة في لندن فإننا لا نملك خيارا سوى النظر في إجراءات أخرى لإبطاء انتشار الفيروس“.

وأضاف ”أعتقد تماما بأن التحرك المبكر، بدلا من الاضطرار لفرض إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق، هو الصواب من أجل الصحة العامة والاقتصاد“.

وطلب من جونسون أن يدعوه لحضور اجتماع التحرك العاجل الذي تعقده الحكومة يوم الثلاثاء والذي سيحضره قادة الإدارات المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وسيلقي جونسون غدا أيضا كلمة أمام البرلمان بخصوص جائحة فيروس كورونا.

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