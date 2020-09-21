مصر تبدأ تخفيف قيود فيروس كورونا

المصدر: القاهرة - د ب أ

بدأت مصر اليوم الاثنين في تنفيذ حزمة من إجراءات تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد تشمل إقامة صلاة الجنازة والأفراح.

واشترط وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة ، في بيان نشره موقع "بوابة الاهرام" اليوم ، إقامة صلاة الجنازة وفق ضوابط محددة تشمل إقامتها بالمساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح في غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة.

ولفت إلى أن مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من وقت فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد على 15 دقيقة على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

وشدد على ضرورة عدم السماح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

وأكدت الوزارة أن التجربة ستكون موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.

وبدأ اليوم الإثنين أيضا تطبيق حزمة قرارات اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" يوم الاثنين الماضي، منها إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 بالمئة وبحد أقصى 150 فردا.

ووافقت اللجنة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 بالمئة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وقررت اللجنة أيضا عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.

تأتي هذه الإجراءات بعد تراجع عدد حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد تسجيل 115 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 20 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الاصابات في البلاد حتى مساء الأحد إلى 102015 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 5770 حالة، وفقا لبيان الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأفاد مجاهد بخروج 866 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 89532 حالة.

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