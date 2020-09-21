683 إصابة جديدة بـ «كورونا» و9 وفيات في فلسطين

المصدر: رام الله - وفا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل تسع حالات وفاة، و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و254 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة، باستثناء مدينة القدس التي لم ترد منها معطيات جديدة.

وأضافت الكيلة، في بيان صحافي، أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 69.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنتين (50 و79 عاماً)، ومواطن (72 عاماً) من دورا، ومواطنة (64 عاماً) من مدينة الخليل، ومواطنة (74 عاماً) من بيت لحم، وأربعة مواطنين (67 و83 و48 و61 عاماً) من طولكرم.

ولفتت إلى وجود 42 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم تسعة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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