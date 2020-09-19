«قريب من الجريمة».. بايدن منتقداً تعامل ترامب مع «كورونا»

المصدر: واشنطن - رويترز

هاجم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب، أول من أمس، لتجاهله مخاطر فيروس كورونا، وألقى باللوم عليه في آلاف الوفيات التي كان يمكن تجنبها، وتعهد بمواجهة وطنية منسقة للجائحة إذا تم انتخابه.

وقال بايدن، في حديث لشبكة «سي إن إن»: «لقد كان يعلم ذلك، ولم يفعل شيئاً. الأمر قريب من الجريمة».

ورفض بايدن، صراحة، اقتراح ترامب بأن لقاح فيروس كورونا قد يكون متاحاً، خلال أسابيع فقط، محذراً الأميركيين من أنهم لا يستطيعون الوثوق بما قاله الرئيس في هذا الصدد.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر «سي إن إن» في موسيك بولاية بنسلفانيا: «فكرة أنه سيكون هناك لقاح، وأن كل شيء سيكون على ما يرام غداً، ليست منطقية». وكان ترامب قال مرة أخرى، الأربعاء الماضي، إن لقاحاً لـ«كوفيد-19»، المرض الناجم عن فيروس كورونا، قد يكون جاهزاً للتوزيع قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.

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