فوضى بفحوص «كوفيد-19» في بريطانيا

المصدر: لندن - رويترز

تعهدت الحكومة البريطانية، أمس، ببذل كل ما في وسعها لتعزيز قدرات المعامل بعدما عجز المواطنون عن الحصول على فرصة لإجراء فحص «كوفيد-19» في أنحاء البلاد، وسط تصاعد الغضب من أزمة في نظام الفحص البريطاني المتداعي.

وفي محاولة لإبطاء أحد أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الغرب تعهد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في مايو بتأسيس نظام هو «الأفضل عالمياً» لفحص وتتبع الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس.

لكن المحاولات المتكررة لمراسلي «رويترز» من أجل الخضوع لفحص «كوفيد-19» فشلت، فيما تكدس المئات في صفوف بمركز للفحص في ساوثيند أون سي في جنوب إنجلترا منذ الخامسة صباحاً.

وقال وزير العدل روبرت باكلاند لقناة «سكاي نيوز»: «قدرات المعامل مسألة نعمل على حلها».

وأضاف في تصريح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، «سنفعل كل ما يتطلبه الأمر لضمان امتلاكنا هذه القدرات. نعلم أين توجد نقاط الضغط وننشر مراكز تجريبية للفحص السريع».

وقال وزير الصحة، مات هانكوك، أول من أمس، إن إصلاح النظام سيستغرق أسابيع فيما أشار باكلاند إلى أن الأطقم الطبية والعاملين في مراكز رعاية كبار السن والتلاميذ وآباءهم يتعين أن يكون لهم الأولوية في الفحوص.

وذكر عضو لجنة الصحة في البرلمان، جيريمي هنت، أنه يتعين تعزيز قدرات الفحص على نحو كبير.

• إصلاح النظام سيستغرق أسابيع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news